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Економіка

Retail Group відкриває перший окремий магазин товарів для тварин "Пухнасті справи"

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Мультибрендовий холдинг Retail Group, який розвиває бренд товарів для тварин "Пухнасті справи", відкриває перший окремий магазин у ТРЦ Desna Sky на житловому масиві Троєщина у Києві.

Раніше бренд "Пухнасті справи" був представлений лише у форматі shop-in-shop у гіпермаркетах "Велмарт", загалом у мережі було 12 таких магазинів. В окремому магазині буде представлено понад 2,4 тис. товарних позицій для котів, собак, гризунів, птахів, риб і рептилій.

Retail Group – мультибрендовий холдинг, розвиває мережу супермаркетів "Велмарт", фуд-кортів Graan Café у просторі супермаркетів "Велмарт" та напрям товарів для тварин "Пухнасті справи", в цілому 61 торговий об'єкт різних форматів у 19 містах України, понад 173 тис. кв. м.

За даними аналітичної системи YouControl, за результатами 2025 року ТОВ "Фудком", яке розвиває мережу "Велмарт", збільшило чистий дохід на 18,7%, до 23,6 млрд грн, чистий прибуток – у 3,2 раза, до 378,6 млн грн.

Власником ТОВ "Фудком" вказано АТ "Рітейл Груп", кінцевим бенефіціаром – Роман Лунін.

Над матеріалом працювали:

Редактор · економіка
#зоомагазин #ритейл
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