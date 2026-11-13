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Економіка

ТАСкомбанк та IFC підписали угоду про гарантійний ліміт до $50 млн

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ТАСкомбанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду про співпрацю, за якою банк отримає гарантійний ліміт до $50 млн у межах Глобальної програми торговельного фінансування (GTFP), повідомила пресслужба банку у п'ятницю.

Угоду, що розширить доступ українського бізнесу до торговельного фінансування та підтримає зовнішньоекономічну діяльність клієнтів ТАСкомбанку, підписано під час міжнародної виставки ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві.

"Доступ до торговельного фінансування допомагає бізнесу розвиватися, імпортувати товари першої необхідності та конкурувати на міжнародних ринках. Наше партнерство з ТАСкомбанком дасть змогу поширити цю підтримку на ще більшу кількість українських підприємств, сприяючи створенню робочих місць і зміцненню економіки", – зазначила глобальна директорка IFC з торговельного фінансування та фінансування ланцюгів постачання Наталі Луат.

Гарантії IFC дадуть змогу міжнародним банкам підтверджувати акредитиви та гарантії, випущені ТАСкомбанком, без внесення банком грошового забезпечення.

Крім того, інструмент має допомогти українським компаніям імпортувати обладнання та товари на гнучкіших умовах оплати, зберігати обігові кошти та брати участь у міжнародних тендерах.

За даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року ТАСкомбанк із загальними активами 58,82 млрд грн посідав 16-те місце серед 59 банків України. Кредитний портфель банку за вісім місяців року зріс на 12,1% – до 24,94 млрд грн.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#таскомбанк #фінансування #ifc
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