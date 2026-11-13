"Королівський смак" услід за іншими в галузі призупинив закупівлю та переробку олійних культур

Корпорація "Королівський смак" (ПП "Віктор і К", виробник соняшникової олії, майонезу, соусів, гірчиці, консервів та інших харчових продуктів, повідомила у п'ятницю про зупинку виробництва та закупівлі олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

"Компанія "Королівський смак" повідомляє про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення персоналу через критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів", – йдеться в інформації директора із зв'язків з громадськістю та комунікації Геннадія Тертичного у Facebook.

За його словами, постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників.

"Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси", – уточнив він.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" раніше цього тижня із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони України, російські окупанти готують удари по об'єктах харчової промисловості. За словами співрозмовника агентства, росіяни планують атакувати об'єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема, елеваторну та складську інфраструктуру, об'єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також молоко- та маслозаводи, м'ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.

ТОВ "Ніжинський жиркомбінат" (НЖК) 10 листопада зазнало серії ударів російських безпілотників, якими було завдано значної шкоди майну та виробничій інфраструктурі підприємства. У результаті атаки підприємство було зупинено.

ТОВ "Потоки" (Одеса) з 13 листопада 2026 року тимчасово призупинила закупівлю та переробку насіння соняшнику у зв'язку з перебоями в електропостачанні, складною безпековою ситуацією та необхідністю проведення відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг "Кернел" 12 листопада також ухвалив рішення про повну технологічну зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості, а також про призупинку закупівлі насіння.

Ще один крупний учасник ринку – "Дельта Вілмар Україна" – також з 12 листопада повністю призупинив роботу всіх виробничих потужностей в Одеській області для захисту персоналу через складну безпекову ситуацію та постійні аварійні відключення електроенергії.

Услід за ними ТОВ "Потоки" (Одеса) з 13 листопада 2026 року також тимчасово призупинило закупівлю та переробку насіння соняшнику. Заявлена причина – перебої в електропостачанні, складна безпекова ситуація та необхідність проведення відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка ПП "Віктор і К" за січень-вересень цього року зросла на 48,7% – до 8 млрд 743,4 млн грн, але чистий прибуток скоротився в 2,1 рази – до 201,8 млн грн.