Україна за 10 міс.-2026 скоротила експорт пшениці у валюті на 18,6%, у жовтні – на 41%

Україна у січні-жовтні 2026 року експортувала 9,89 млн тонн пшениці, що на 17,3% менше результата аналогічного періоду 2025 року, при цьому у грошовому вимірі цей показник скоротився на 18,6% – до $2,135 млрд.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, основним покупцем української пшениці за цей період, як і торік, був Єгипет, але його частка у загальному експорті скоротилась до 24,8% ($529,6 млн) порівняно з 26,5% ($693,7 млн) у січні-жовтні-2025.

Водночас Алжир витратив на придбання української пшениці $509,8 млн – на 17,7% більше, ніж за 10 місяців минулого року, а його частка в загальному експорті зросла до 23,88% з 16,52% торік

Третім за обсягом покупцем пшениці стала Індонезія, куди її експортовано на $232,9 млн (частка 10,9%), тоді як торік за цей період у трійку найбільших імпортерів входила Іспанія з обсягом $251,6 млн та часткою 9,6%.

При цьому жовтні Україна скоротила експорт пшениці на 41% порівняно з тим же місяцем 2025 року – до $190 млн, з них поставки пшениці до Єгипту скоротились на 44,2% – до $53,6 млн, до Алжиру на 39,3% – до $38,6 млн, а Індонезія закупила її на $6,6 млн.

В інші країни експорт української пшениці за січень-жовтень скоротився на 30,6 – до $862,8 млн, зокрема, у жовтні – на 41,3%, до $91,3 млн.

Як повідомлялося, 2025 року Україна експортувала 13,63 млн тонн пшениці – на 34% менше за 2024 рік, скоротивши виторг на 20% – майже до $3 млрд.