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Економіка

Укрексімбанк та ЄІФ уклали гарантійну угоду для фінансування МСБ до EUR143 млн

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Державний Укрексімбанк та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) уклали нову гарантійну угоду, яка дасть змогу фінустанові профінансувати український малий та середній бізнес (МСБ) на суму до EUR143 млн, повідомила пресслужба банку.

Угоду підписано під час міжнародної виставки ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві. Фінансування надаватиметься за підтримки Європейського Союзу та покриватиметься гарантією ЄІФ.

Новий інструмент розширить можливості кредитування українського МСБ в умовах війни та має бути спрямований, зокрема, на проєкти модернізації підприємств, інвестиції та підвищення їхньої конкурентоспроможності.

В Укрексімбанку зазначили, що метою угоди є поєднання міжнародного гарантійного інструменту з розумінням потреб українського ринку та спрямування фінансування на розвиток бізнесу.

За даними держбанку, на 1 жовтня 2026 року обсяг кредитів та авансів клієнтам за вирахуванням резервів від початку року збільшився на 14,2% – до 98,44 млрд грн.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#укрексімбанк #єіф #гарантії
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