Компанія "Потоки" услід за іншими в галузі призупинила закупівлю та переробку соняшника

ТОВ "Потоки" (Одеса) з 13 листопада 2026 року тимчасово призупинила закупівлю та переробку насіння соняшнику у зв'язку з перебоями в електропостачанні, складною безпековою ситуацією та необхідністю проведення відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

"Це рішення ухвалено насамперед з метою забезпечення безпеки працівників та створення належних умов для подальшої роботи підприємства", – йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Зазначається, що про відновлення виробничої діяльності та поновлення закупівлі сировини буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, напередодні найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг "Кернел" також ухвалив рішення про повну технологічну зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості, а також про призупинку закупівлі насіння.

Ще один крупний учасник ринку – "Дельта Вілмар Україна" – також з 12 листопада повністю призупинив роботу всіх виробничих потужностей в Одеській області для захисту персоналу через складну безпекову ситуацію та постійні аварійні відключення електроенергії.

Згідно з інформацією на сайті "Потоки", потужність її олійноекстракційного заводу складає 2400 тонн/добу, компанія виробляє 300 тис. тонн олії щороку, має 5,5 тис. куб. м резервуарний парк олії, елеватор та термінал у Рені на Дунаї з двома складами для зернових культур, що дозволяє зберігати понад 10 тис. тонн зерна.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка ТОВ "Потоки" за січень-вересень цього року скоротилась на 12,1% – до 1 млрд 75,7 млн грн. Компанія отримала чистий збиток 91,6 млн грн проти чистого прибутку 0,5 млн грн за аналогічний період минулого року.