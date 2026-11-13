ЄБРР збільшив зобов'язання перед Horizon Capital Catalyst Fund до EUR50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) додатково виділить до EUR20 млн у Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), збільшивши загальний обсяг своїх зобов'язань перед фондом до EUR50 млн, повідомила фінустанова у п'ятницю.

З урахуванням нових зобов'язань інвесторів фонд досяг EUR200 млн за підсумками другого закриття, або двох третин від цільового обсягу EUR300 млн. Близько половини нових зобов'язань забезпечили приватні інвестори.

До кола інвесторів HCCF на другому закритті приєднався Impact Fund Denmark, а також приватні інвестори, зокрема сімейні офіси та фонди. Раніше у фонд також інвестували Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Swedfund (Швеція), Proparco (Франція), Norfund (Норвегія) та FMO (Нідерланди).

Після першого закриття HCCF здійснив свою першу інвестицію, надавши акціонерний капітал для вітроенергетичного проєкту потужністю 124 МВт, який реалізує німецька Notus Energy в Україні.

"Активна участь приватних інвесторів у HCCF свідчить про довіру до української економіки та її стійкості. Партнерство з приватним капіталом є ключовим для залучення більшого обсягу інвестицій у країну", – зазначив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

Як повідомлялося, у січні 2026 року Horizon Capital оголосила про перше закриття HCCF на EUR150 млн. Водночас ЄБРР уточнив, що фактичний обсяг фонду після першого закриття становив EUR152 млн.

Horizon Capital Catalyst Fund інвестує в акціонерний та квазіакціонерний капітал українських компаній середньої капіталізації та капіталомістких проєктів переважно в енергетиці, цифровій інфраструктурі та будівництві.

Horizon Capital управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,6 млрд, серед яких також WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн), EEGF III ($200 млн), HCGF II ($258,3 млн) та HCGF IV ($350 млн). Кошти зазначених фондів було інвестовано у 191 компанію, у яких працевлаштовано понад 80 тис. осіб в Україні та Молдові.