Міністр інфраструктури та його ексзаступник відкидають звинувачення щодо недобудови захисту енергооб'єктів Київщини

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник та його вже колишній заступник Руслан Олійник на тлі звинувачень щодо поганого стану будівництва захисних споруд для енергооб'єктів Київської області та фінансових порушень виступили із заявами, у яких відкинули закиди на свою адресу.

Олійник повідомив у Facebook у п'ятницю, що написав заяву про звільнення під тиском Калашника, яким аргументував свою вимогу начебто рішенням президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Сергія Корецького.

"Продовжувати роботу в команді керівника, який інтригує, маніпулює і найважливіше – хоче зробити винним в своїх провалах мене, я не став. Власне тому і написав заяву", – дав свою версію звільнення Олійник.

Щодо ситуації із захистом об'єктів енергетики Київської області він переклав всю відповідальність на Калашника, який тоді був головою Київської обласної військової адміністрації.

Зі слів Олійника, який був заступником Калашника і у Київський ОВА, договори з підрядними організаціями укладав департамент регіонального розвитку, куратором якого була профільна заступниця голови адміністрації.

Олійник стверджує, що не мав повноважень давати доручення щодо укладення відповідних договорів, "оскільки плани стійкості були основним завданням очільника ОВА, укласти контракти на 26 об'єктів без погодження і прямої вказівки Калашника було неможливим".

Зі свого боку, Калашник у телеграм-каналі повідомив, що і на посаді міністра, і на посаді голови Київської ОВА, де йому було довірено відповідальність за побудову захисту інфраструктури в Київській області, він діяв у межах закону й повноважень, про що має відповідні документи.

"А тому будь-які інспіровані інформаційні кампанії розраховані на одне: підірвати довіру до нашої сьогоднішньої роботи в міністерстві та створити тиск", – наголосив глава Мінінфраструктури.

Міністр зазначив, що за державну політику та стратегію має відповідати міністерство, тоді як за будівництва захисту – замовники й підрядники, а за тепло та воду в оселях людей – усі разом.

На початку цього тижня Кабінет міністрів звільнив Руслана Олійника з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.