"Укроліяпром" застерігає від скасування експортних мит на олійні культури через тимчасову зупинку заводів

Асоціація "Укроліяпром" виступає проти спроб використати вимушене призупинення роботи низки олійноекстракційних заводів через російські обстріли як привід для скасування експортних мит на соняшник, сою та ріпак, наголошуючи, що це завдасть шкоди вітчизняній економіці.

Як зазначається в заяві галузевого об'єднання у п'ятницю, наразі олійно-жирова галузь працює в умовах посилених безпекових та логістичних викликів: через російські удари по підприємствах харчової промисловості та енергетичній інфраструктурі частина заводів тимчасово призупинила роботу відповідно до протоколів безпеки для захисту працівників та обладнання. Після стабілізації ситуації підприємства повернуться до звичного режиму роботи.

В асоціації запевнили, що підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає, оскільки річне споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400-500 тис. тонн, що є менш як 10% від обсягів виробництва вітчизняних підприємств. За оцінками об'єднання, наявних у країні переробних потужностей вистачає, щоб протягом сезону переробити весь зібраний врожай соняшнику, сої та ріпаку.

Водночас в "Укроліяпромі" звернули увагу на пропозиції скасувати вивізне мито на олійні культури під приводом тимчасової зупинки переробних підприємств. В асоціації підкреслюють: експортне мито на насіння соняшнику дало змогу створити в Україні переробну індустрію та вивести державу у світові лідери з експорту соняшникової олії, тоді як його скасування призведе до завантаження переробних потужностей у сусідніх країнах Європейського Союзу та Туреччині за рахунок української сировини.

Щодо сої та ріпаку в об'єднанні нагадали, що агровиробників, які самостійно вирощують ці культури, вже звільнено від сплати мита під час експорту власного врожаю, а митний збір стосується виключно посередників, зацікавлених у вивезенні сировини за кордон. На переконання представників галузі, скасування мит не збільшить пропускну здатність кордонів і портів, проте після відновлення роботи заводів залишить українські підприємства без сировини, а державний бюджет – без податків та валютної виручки.

"Тимчасові труднощі ми пройдемо, заводи повернуться до роботи. Головне сьогодні – не ухвалювати рішень, які перекреслять роки розвитку нашої переробки й перетворять Україну назад на постачальника сировини", – наводяться в заяві слова генерального директора асоціації "Укроліяпром" Степана Капшука.

"Укроліяпром" об'єднує найбільші олійно-жирові підприємства України та низку малих виробників. Як вказано на її сайті, підприємства – члени асоціації забезпечують понад 80% вітчизняного виробництва рослинних олій та маргаринової продукції, а також близько 26% виробництва майонезу.

Як повідомлялося, напередодні про повну технологічну зупинку всіх своїх восьми олійноекстракційних заводів через масовані російські атаки на об'єкти харчової промисловості оголосив найбільший український виробник та експортер соняшникової олії – агрохолдинг "Кернел".

Раніше, 10 листопада, внаслідок серії ударів російських безпілотників зазнав значних пошкоджень та зупинив виробничу діяльність Ніжинський жиркомбінат, а 8 листопада після авіаудару РФ призупинив роботу завод із переробки сої агрохолдингу "Астарта" в Полтавській області.