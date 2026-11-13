Корецький: Прямі втрати бізнесу можуть сягнути $8 млрд у 2026р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Б'єрде страхування воєнних ризиків та підтримку українського бізнесу.

"Росія посилює атаки на наші підприємства та інфраструктуру, завдаючи значних збитків економіці. Стійкість України тримається на наших Силах оборони та здатності бізнесу працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки. За нашими оцінками, прямі втрати бізнесу в 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. Тому захист підприємств від воєнних ризиків є одним із наших пріоритетів", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він нагадав, що уряд працює над створенням Фонду страхування воєнних ризиків, який поєднуватиме підтримку доступного страхування та механізми часткової компенсації збитків.

"Обговорили можливості його фінансування різними інструментами. Продовжимо спільну роботу зі Світовим банком над ефективною моделлю із залученням міжнародних фінансових установ і страхового ринку", – додав він.

Окремо сторони приділили увагу програмі SPUR 2.0 та залученню нових донорів для розширення фінансової підтримки України.

Корецький наголосив, що попередня програма дуже добре спрацювала.