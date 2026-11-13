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Економіка

ПриватБанк та IFC планують запустити програму розподілу ризиків на EUR125 млн

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ПриватБанк (Київ) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали лист про наміри запровадити нову програму розподілу ризиків із загальним портфелем до EUR125 млн для розширення фінансування українського бізнесу, повідомила пресслужба держбанку.

Згідно з умовами потенційної програми, IFC покриватиме до 50% кредитного ризику, або до EUR62,5 млн, а механізм розподілу ризиків буде нефондованим.

Програма буде орієнтована на мікро-, малі та середні підприємства (ММСП), а також більші компанії в Україні. Окремий акцент – на проєктах у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та кліматично орієнтованого сільського господарства.

Підтримка також передбачена для бізнесу, яким керують жінки та молодь, підприємств, що належать ветеранам, внутрішньо переміщеним особам та людям, які повернулися, або працевлаштовують їх, а також для ММСП, які постраждали внаслідок війни.

"Ця програма дасть нам змогу розширити доступ до довгострокового інвестиційного кредитування, а також підтримати критично важливі проєкти енергонезалежності й сталого розвитку", – зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Лист про наміри сторони підписали під час міжнародної виставки ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві. Наступним етапом має стати остаточне узгодження та укладення угоди про розподіл ризиків.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року ПриватБанк та IFC запустили механізм розподілу ризиків обсягом $100 млн і гарантійну програму торговельного фінансування на $20 млн.

За даними держбанку, на 1 жовтня 2026 року обсяг кредитів та авансів клієнтам за вирахуванням резервів від початку року збільшився на 37,2% – до 214,61 млрд грн.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · Економіка
#приватбанк #ризики #ifc
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