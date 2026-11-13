Ощадбанк залишить у роботі два банкомати в Краматорську після призупинення роботи відділень

Державний Ощадбанк (Київ) після тимчасового призупинення з 16 листопада роботи всіх відділень у Краматорську (Донецька обл.) продовжить обслуговувати два банкомати в місті, повідомила фінустанова у Telegram у п'ятницю.

Банкомати працюватимуть на вул. Південній, 1 та вул. Василя Стуса, 49.

Як повідомлялося, напередодні Краматорська міськрада повідомила, що з 16 листопада Ощадбанк через безпекову ситуацію тимчасово зупинить у місті роботу всіх відділень і банкоматів.

Найближчі відділення банку продовжать працювати у Слов'янську на вул. Поштовій, 44 та в Олександрівці на вул. Соборній, 11. Клієнтам також залишаться доступними дистанційні сервіси Ощадбанку.

За даними Нацбанку, за три квартали 2026 року Ощадбанк скоротив мережу на 28 відділень – до 1 103 і залишався найбільшим банком України за кількістю відділень.