Грецька GEK TERNA безкоштовно надасть "Укрнафті" обладнання для газової інфраструктури

АТ "Укрнафта" та грецька GEK TERNA під час ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві підписали протокол про безоплатну передачу українській компанії обладнання для газової інфраструктури.

"Йдеться про комплекс обладнання для компримування газу, регулювання тиску та супутні системи, – зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

За його словами, це є прикладом конкретної підтримки української енергетики з боку міжнародних партнерів у час, коли стійкість і резервування інфраструктури мають особливе значення.

"Дякую Групі "Нафтогаз" за сприяння у цій важливій співпраці і GEK TERNA за підтримку України та готовність передати обладнання. Воно посилить резервні можливості "Укрнафти", допоможе забезпечувати стабільну роботу в умовах постійних атак", – наголосив Кукура.

Як зазначається, для "Укрнафти" це насамперед додатковий резерв для роботи газової інфраструктури. Таке обладнання дає можливість підтримувати необхідні параметри підготовки та транспортування газу і може бути задіяна в разі пошкодження або виходу з ладу основних потужностей, що особливо важливо в умовах постійних російських атак на енергетичні об'єкти. Додатковий резерв підвищує надійність системи та дає більше можливостей для стабільної роботи, зокрема в зимовий період.

Транспортування обладнання з Греції до України планується організувати в межах європейської програми EU RESCUE (стратегічний європейський резерв ресурсів цивільного захисту, створений ЄС для швидкого реагування на масштабні надзвичайні ситуації та катастрофи).

Після доставки "Укрнафта" забезпечить його адаптацію, монтаж, випробування та введення в роботу, доповнили в компанії.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.