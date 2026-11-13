Ціни на пальне в Україні будуть знижуватися з надходженням партій по нових закупівельних цінах – прем'єр

Ціни на пальне на АЗС продовжать знижуватися, коли в Україну зайдуть нові партії за зниженими закупівельними цінами, вважає прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"І коли нові залишки, коли нові запаси по нових цінах надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені. Ми, уряд, Міністерство енергетики, Антимонопольний комітет точно дуже глибоко слідкують за цим процесом", – сказав Корецький під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Як повідомлялося з посиланням на директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна у четвер, 12 листопада, ціни на бензин, які вже почали падати, протягом 2-3 тижнів можуть знизитися набагато суттєвіше – до 80 грн/л й нижче. За його словами, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л.

Як свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить Енергореформа, ціна на бензин обох видів станом на 12 листопада знизилася порівняно з кінцем жовтня одразу на 2-3 грн/л. Дизель переважно залишається на тому ж показнику, що й 26 жовтня або на 1 грн/л менше.

Водночас газ злетів на 6-8 грн/л. Як прогнозувала на початку листопада консалтингова група "А-95", роздрібна вартість автогазу на українських АЗС у листопаді продовжуватиме зростати через світовий дефіцит скрапленого газу й логістичні збої. Згідно з прогнозами, з огляду на поточні ціни пропозиції імпортного ресурсу у другій половині місяця в окремих мережах АЗС автогаз може здорожчати до 66 грн/л. Станом на четвер його ціна в низці мереж становила 60,90-63,90 грн/л.