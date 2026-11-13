Німеччина виділяє додаткові EUR200 млн на зимову допомогу Україні – МЗС

Німеччина спрямує додаткові 200 млн євро на зимову підтримку України, зокрема для забезпечення стабільного енергопостачання та водопостачання, надання гуманітарної допомоги населенню й підтримки критично важливих соціальних послуг напередодні зимового періоду.

Відповідне фінансування спільно забезпечать Міністерство закордонних справ та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Бюджетний комітет Бундестагу вже погодив виділення коштів, повідомляється у спільному пресрелізі відомств, оприлюдненому на сайті МЗС Німеччини у п'ятницю.

У німецькому уряді зазначають, що додаткова допомога необхідна на тлі посилення російських атак на українські міста, енергетичну, водопостачальну, транспортну та логістичну інфраструктуру. Внаслідок ударів в Україні регулярно переривається електропостачання, виникають перебої з водопостачанням, а використання Росією далекобійних безпілотників розширює зону бойових дій і змушує дедалі більше людей залишати свої домівки.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що цілеспрямовані російські удари по цивільній інфраструктурі свідчать про небажання Москви переходити до серйозних переговорів і розрахунок на використання зимових холодів проти українського населення.

"Цей розрахунок зазнає невдачі, адже Путін і надалі недооцінює стійкість України та її партнерів. У цій критичній ситуації Міністерство закордонних справ надає ще більше вкрай необхідної гуманітарної допомоги", – йдеться в заяві міністра.

За його словами, німецька допомога передбачає підтримку сімей, які опинилися у скрутному становищі, забезпечення доступу до тепла та питної води, а також сприяння збереженню медичного обслуговування.

Згідно з повідомленням, кошти кризового бюджету Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку спрямують на заходи із забезпечення електроенергією, теплом і водою, а також на підтримку шкіл і дитячих садків, сільського господарства та цивільного захисту. Міністерство закордонних справ Німеччини фінансуватиме гуманітарну допомогу, насамперед для жителів прифронтових районів, внутрішньо переміщених осіб і біженців у сусідніх із Україною країнах, зокрема Молдові. Окремим напрямом стане підготовка українських міст до зими з акцентом на забезпеченні водопостачання, санітарії та охороні здоров'я.