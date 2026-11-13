McDonald's відкрив ресторан у Обухові з новим форматом видачі замовлень

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, у п’ятницю відкрило ресторан в Обухові з організованою по-новому зоною видачі замовлень та відкритішим простором кухні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Новий заклад став 132-м рестораном мережі, що працює в Україні, та першим рестораном "МакДональдз" в Обухові. Його відкриття створило близько 60 нових робочих місць у місті.

Новий формат видачі замовлень реалізовано в Україні вперше, у ньому замість традиційної великої стійки облаштували компактнішу зону видачі замовлень. Завдяки відкритому простору кухні і ширшому проходу між кухнею та стійкою видачі замовлень гості можуть краще бачити, як команда готує та збирає їхні замовлення.

По-новому організований і процес отримання замовлень. Для замовлень, оформлених у мобільному застосунку, передбачена окрема шафка, де клієнти зможуть забирати їх самостійно, а замовлення на виніс, оформлені безпосередньо в ресторані, працівники передаватимуть гостям особисто в руки.

Як і всі ресторани "МакДональдз" в Україні, заклад в Обухові працює з дотриманням розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, та відновлює обслуговування після відбою.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. На сьогодні McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців, працює 132 заклад у 45 населених пунктах.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 рік отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited з часткою 100% (Лондон, Велика Британія).