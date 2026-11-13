Національна асоціація дорожників закликає уряд розпочати погашення 20 млрд грн заборгованості за виконані роботи

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) закликала голову уряду, міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту, а також голову Державного агентства відновлення невідкладно розпочати погашення заборгованості в розмірі 20 млрд грн за вже виконані роботи із захисту об’єктів енергетики й критичної інфраструктури, відновлення та експлуатації автошляхів.

"З початку вторгнення члени НАДУ, не очікуючи фінансування, власними ресурсами відновлювали зруйновану ворогом інфраструктуру, будували фортифікації та об’єкти захисту, забезпечували військову логістику. Наші компанії діяли так, усвідомлюючи критичну важливість державних завдань для обороноздатності та життєдіяльності країни. Ми жодного разу не дозволили собі вирішувати питання заборгованості в ультимативній формі, шантажуючи зупинкою робіт або через інформаційний тиск на керівництво Агентства. Однак приховувати проблему надалі вже неможливо. Сума боргу набула критичних масштабів, що створює ризики для фінансової стабільності галузі", - говориться у зверненні.

Зокрема, заборгованість перед "Автомагістраль-Південь" наразі перевищує 9,85 млрд грн, з яких для 5,7 млрд грн не визначені джерела фінансування. Заборгованість перед ONUR становить понад 6 млрд грн, включно з 3 млрд грн, не забезпеченими джерелами фінансування.

RDS заборгували 3,2 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн не забезпечено джерелами фінансування. В НАДУ зазначають, що десятки інших компаній перебувають у не менш важкому стані.

У Асоціації розраховують на конструктивну позицію уряду, належну координацію дій відповідальних органів державної влади та ухвалення конкретних рішень, які забезпечать врегулювання наявної заборгованості. Підкреслюється, що від цього залежить збереження понад 15 тис. робочих місць і виробничого потенціалу, необхідного країні для будівництва й відновлення інфраструктури.

"З повідомлень одного з учасників ринку стало відомо, що на зустрічі з представниками Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури напрацьовано "план погашення наявної заборгованості". Якщо це так, НАДУ може лише привітати намір держави вирішити проблему заборгованості, яка наразі набула загрозливих масштабів. Втім важливо, щоб "план погашення" охоплював усіх учасників ринку", - наголошують у асоціації.

Про продуктивну зустріч з керівництвом Держагентства відновлення у четвер повідомив засновник та СЕО компанії Autostrada Максим Шкіль (Autostrada не є членом НАДУ - ІФ-У). За його словами, на даний момент борг держави перед компанією 12 млрд.грн. "Планується повернення значної частини листопад, грудень. Залишилось невизначене питання щодо Київської ОВА 1,2 млрд грн, 120 млн захист обʼєктів енергетики (роботи зроблені 2023-2025 роки), поточний ремонт доріг 1,1 млрд. На решту боргу попередньо джерела погашення визначені", - повідомив він у фейсбук.

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) - професійне об'єднання підприємств дорожньо-будівельної галузі, створене у серпні 2019 року для представлення інтересів компаній, що займаються будівництвом, реконструкцією, ремонтом та експлуатаційним утриманням автомобільних доріг. Об’єднує понад 70 компаній галузі. Національна асоціація дорожників України є колективним членом Всесвітньої дорожньої Асоціації PIARC.