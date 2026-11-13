Понад 44% пошукачів роботи в Україні старші за 35 років, їхні зарплатні очікування завмирають на рівні 30 тис. грн - дослідження

Майже половина активних кандидатів на українському ринку праці (44,3%) - люди віком від 35 років, причому майже кожне четверте резюме (22,8%) належить фахівцям віком понад 45 років, а їхні зарплатні очікування після 35 років перестають зростати й фіксуються на рівні 30 тис. грн, свідчать результати дослідження платформи robota.ua.

Згідно з пресрелізом платформи, поширені стереотипи про переважання молоді серед пошукачів не відповідають дійсності, як і уявлення про пряму залежність між кар’єрним стажем і фінансовими вимогами.

Щодо ринку активних кандидатів, то найбільше шукачів роботи все ж у категорії 16-24 років -33,6%. Друга група за кількістю аплікантів - 25-34 роки - 22%, на третьому місці - 35-44 роки - 21,5%. Ще 14,7% складає група 45-54 роки, 6,8% - 55-54 роки, 1,2% - кандидати старші 65 років.

Найбільший стрибок зарплатних очікувань відбувається на початку кар’єри - з 20 тис. грн у віковій групі 16-24 років до 30 тис. грн у групі 35-44 років. Після цього віку бажаний рівень доходу "виходить на плато", а після 55 років починає знижуватися, оскільки для старших кандидатів пріоритетами стають стабільність, зручний графік і розташування офісу.

У robota.ua зазначають, що монетизація досвіду залежить насамперед від професії та можливості переходу на вищу позицію. Зокрема, у продавців медіанні очікування не змінюються з віком, тоді як серед менеджерів з продажу розрив у зарплатних вимогах між наймолодшими й найдосвідченішими фахівцями сягає 75%, що є найбільшим показником серед усіх проаналізованих спеціальностей.

Крім того, дослідження зафіксувало, що Київ має окрему зарплатну модель, де очікування кандидатів незалежно від віку стабільно перевищують загальноукраїнські показники. Тоді як у Києві кандидати 16-24 років згодні на оплату праці на рівні 25 тис. грн, у Львові, Одісе, Дніпрі та Харкові показник тримається на рівні 20 тис. грн. Категорія 35-44 роки згодна на зарплату на рівні 40 тис. грн, тоді як у Львові - на рівні 35 тис. грн, Одесі та Дніпрі - 30 тис. грн, у Харкові - 26,3 тис. грн.

На думку авторів аналізу, для оцінки реальної вартості фахівця роботодавцям необхідно враховувати поєднання професії, регіону та етапу кар'єри.