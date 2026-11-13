Удари РФ по енергетиці призвели до відключень світла в половині областей України – Міненерго

Обстріли РФ енергетичної інфраструктури призвели до відключень світла майже в половині областей України, повідомило Міністерство енергетики.

"Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телеграм у п'ятницю.

Воно наголосило, що ремонтні бригади, машиністи, диспетчери та всі фахівці, які забезпечують роботу енергосистеми, працюють цілодобово, щоб повернути електроенергію в українські домівки.

За інформацією Міненерго, у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Міністерство попередило, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Енергохолдинг ДТЕК зі свого боку повідомив, що у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському районах Київщини зранку діють екстрені відключення електрики через значні пошкодження енергоінфраструктури.