Податківці та детективи БЕБ виявили порушення під час продажу електроніки й вилучили з "тіні" товари на сотні мільйонів

Державна податкова служба (ДПС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) зафіксували порушення у сфері торгівлі побутовою технікою та електронікою, зокрема продукцією Apple та активізували контроль за легальністю її реалізації.

За даними на сайті ДПС, протягом 2026 року відомство провело понад 2,2 тис. фактичних перевірок місць роздрібної торгівлі електронікою, за результатами яких сума застосованих штрафних санкцій перевищила 157 млн грн. Серед найпоширеніших порушень - продаж товарів без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) та видачі фіскальних чеків, неналежний облік товарних запасів, а також недотримання обмежень щодо готівкових розрахунків.

Зокрема, перевірки охопили відому мережу магазинів електроніки Apple (де у шістьох із семи випадків виявлено порушення на понад 1 млн грн), а також окремі точки в Дніпрі (продаж iPhone без чека на суму понад 100 тис. грн), на Тернопільщині (порушення на 176 тис. грн із перевищенням ліміту готівкових розрахунків) та у Львові (продаж кавомашин без обліку на майже 50 тис. грн).

Детективи БЕБ за десять місяців 2026 року вилучили з тіньового ринку понад 101,5 тис. одиниць техніки, електронних пристроїв, комп’ютерного обладнання та комплектуючих загальною вартістю майже 376 млн грн. Понад 75,4 тис. одиниць із цього обсягу становлять пристрої Apple та аксесуари до них (телефони, ноутбуки, планшети, годинники й навушники). У БЕБ додали, що у 2025 році було вилучено 28,9 тис. одиниць техніки на 374,3 млн грн, отже фізичний обсяг вилучень зріс більш ніж утричі.

У БЕБ зазначають, що робота зосереджена на протидії схематичному незаконному ввезенню, заниженню митної вартості та ухиленню від податків, що створює нерівні конкурентні умови. За результатами розслідувань упродовж січня–жовтня 2026 року до суду скеровано 7 кримінальних проваджень, а до бюджету відшкодовано 80,2 млн грн збитків (що у 2,2 раза перевищує показник усього 2025 року, коли відшкодування становило 35,8 млн грн).

Контролюючі органи наголошують, що системна боротьба з тіньовою торгівлею спрямована на забезпечення рівних і прозорих умов для легального бізнесу.

"Окрім продукції Apple, серед вилученого - смартфони інших виробників, телевізори, монітори, ігрові консолі, 3D-принтери, комп’ютерні комплектуючі, а також побутова техніка та електроніка відомих брендів. Робота БЕБ у цьому напрямі зосереджена на виявленні схем незаконного ввезення та реалізації техніки, заниження митної вартості товарів і ухилення від сплати податків. Такі практики створюють нерівні умови конкуренції: легальний бізнес сплачує податки та митні платежі, тоді як ті, хто працює в тіні, отримують цінову перевагу", - додали у БЕБ.