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Економіка

Корецький: 87% теплокомуненерго запрацювали, система дозаповнюється і опалення будуть мати абсолютно всі

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Корецький: 87% теплокомуненерго запрацювали, система дозаповнюється і опалення будуть мати абсолютно всі
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/7931?single

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що 87% всіх пунктів і теплокомуненерго по країні уже запрацювали.

"87% всіх пунктів і теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює – це виключно свідома позиція: чи то, щоб не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному конкретному випадку є конкретне пояснення", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що наразі "система дозаповнюється" і опалення будуть мати абсолютно всі.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#оцінка #опалення #премєр
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