Корецький: 87% теплокомуненерго запрацювали, система дозаповнюється і опалення будуть мати абсолютно всі

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що 87% всіх пунктів і теплокомуненерго по країні уже запрацювали.

"87% всіх пунктів і теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює – це виключно свідома позиція: чи то, щоб не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному конкретному випадку є конкретне пояснення", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що наразі "система дозаповнюється" і опалення будуть мати абсолютно всі.