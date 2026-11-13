Райффайзен Банк відкрив чотири нові підземні відділення у Києві та Одесі

Райффайзен Банк запустив три нові підземні зони обслуговування у Києві та першу таку локацію в Одесі, збільшивши мережу захищених просторів для роботи під час повітряних тривог до 10, повідомила пресслужба фінустанови.

У підземних відділеннях клієнти можуть відкрити рахунок чи депозит, оформити кредит, отримати консультацію та провести касові операції під час повітряних тривог, коли звичайні відділення призупиняють роботу.

У Києві нові підземні зони обслуговування облаштовані на базі чинних відділень з окремими входами до захищених приміщень. Вони розташовані на вул. Генерала Алмазова, 4а, вул. Ореста Васкула, 19 та вул. Пирогова, 7-7Б, а перша така локація в Одесі – на вул. Академіка Філатова, 70, корп. 1.

Підземні відділення банку також працюють у Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі та селищі Слобожанському Дніпровського району. До кінця 2026 року банк планує відкрити кілька таких просторів у Хмельницькому й Луцьку, а також ще один у Києві.

За даними Нацбанку, за січень-вересень 2026 року Райффайзен Банк скоротив мережу на 10 відділень – до 282 і посідав третє місце в Україні за розміром мережі.