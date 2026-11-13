14 листопада в Києві відбудеться Фестиваль гаражного вина "Винохід"

Четвертий фестиваль українського вина та крафтових продуктів "Винохід" відбудеться на новій локації в столичному комплексі "Арт-Причал" у суботу, 14 листопада.

Ядро свята складають малі виноробні, компанію їм складуть продавці сирів, м'ясних делікатесів, іншої їжі. Загальна кількість учасників більше трьох десятків. Програма фестивалю передбачає дегустації вин, виступи музикантів, стендаперів та діджеїв, а також роботу куточка з настільними іграми. Важливим складником заходу стане благодійний збір коштів на підтримку Збройних сил України.

Новини публікують на офіційній Facebook-сторінці фестивалю.

Фестиваль гаражного вина "Винохід" є майданчиком для підтримки малих українських виноробів, де вони мають можливість презентувати власну продукцію широкій аудиторії та поспілкуватися безпосередньо з великою кількістю покупців.