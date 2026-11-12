UFORCE залучила $700 млн за оцінкою вартості $6 млрд

Компанія UFORCE – розробник оборонних технологій, заснована в Україні експрем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та засновником стартапу People.ai Олегом Рогинським, закрила раунд фінансування А та залучила $700 млн за оцінкою вартості у $6 млрд, йдеться у пресрелізі на її сайті у середу.

"Раунд фінансування очолили Valor Equity Partners та Національний фонд добробуту Великої Британії (UK National Wealth Fund, NWF) за участі Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF)", – зазначається у повідомленні.

У раунді також взяли участь провідні інвестори із Кремнієвої долини, Європи та Азії, серед яких Menlo Ventures, Xantium і Hiro Capital. Наявні інвестори, зокрема Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar та Squadra, також збільшили свої частки в UFORCE, додала компанія.

Згідно з релізом, інвестиції спрямовані на підтримку безперервного виробництва в Україні та країнах-союзниках для забезпечення військ на передовій, а також на розширення партнерств і зміцнення оборонних спроможностей у глобальному масштабі. Зокрема мова йде найм персоналу, науково-дослідну діяльність (R&D) та розробку нових продуктів, а також розширення та розподіл виробничих потужностей між США, Європою, Азійсько-Тихоокеанським регіоном і Близьким Сходом. Також буде збільшено виробництво морських безпілотників Magura, БПЛА Nemesis, наземних безпілотних платформ Liut та лінійки бойових модулів Predator.

"Ці інвестиції дозволять нам масштабувати виробництво для України, а також надати союзникам рішення, які можна швидко розгорнути, інтегрувати та підтримувати в експлуатації – саме з тією швидкістю, якої вимагають сучасні бойові дії. UFORCE та наші інвестори одностайні в прагненні зробити агресію надто дорогою для агресора", – прокоментував закриття раунду генеральний директор UFORCE Рогинський.

"Ця угода є найбільшою інвестицією URIF у сектор новітніх технологій на сьогоднішній день. Це важливий крок до залучення капіталу, який зміцнює економічну стійкість України, посилює її безпеку та прискорює довгострокове відновлення", – сказав керівник інвестиційного напряму DFC Конор Коулман.

Крім того, у релізі зауважується, що цей раунд фінансування дозволить UFORCE посилити свою роль як одного із засновників "Альянсу дронів" (EU-Ukraine Drone Alliance), а також розвивати партнерські зв'язки в межах НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

Також UFORCE проінформувала, що до складу її ради директорів увійшов генерал у відставці Крістофер Г. Каволі – колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та партнер у компанії Valor Equity Partners.

UFORCE створює автономні безекіпажні платформи для морського, наземного та повітряного середовищ, а також розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, системи координації та управління (C2), що забезпечують їхню роботу. Мета компанії – зробити оборону в сто разів дешевшою за наступальні операції.

Штаб-квартира UFORCE розташована в Лондоні, а ключові центри діяльності – у Києві та Вашингтоні. Компанія веде операційну діяльність у Європі, США та Азії.

Valor Equity Partners –інвестиційна фірма, що спеціалізується на операційному зростанні та зосереджена на інвестуванні в швидкозростаючі компанії на різних стадіях розвитку.

Національний фонд добробуту Великої Британії – операційно незалежна державна фінансова установа, яка відповідає за стимулювання інвестицій щодо чистої енергії та зміцнення безпеки та стійкості Великої Британії. Його інвестиції спрямовані на отримання прибутку для платників податків та залучення приватного капіталу для підтримки цих місій. Фонд також надає комерційні та фінансові консультаційні послуги та кредитування місцевим органам влади по всій Великій Британії. Фонд повністю належить Казначейству Її Величності, але є операційно незалежним від уряду.

Американсько-Український інвестиційний фонд створений міжурядовою угодою у травні 2025 року для мобілізації капіталу та залучення інвестицій у відновлення, економічний розвиток і стратегічні сектори України. Фонд зосереджується, зокрема, на проєктах, які сприяють відновленню України, зміцненню ланцюгів постачання та спільній економічній безпеці й добробуту України та США.