Нардепи пропонують Раді звільнити від ПДВ імпорт комплектуючих для НРК

Група з 14 народних депутатів зареєструвала в парламенті законопроєкт №162224, який передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання матеріалів, складових та комплектуючих до наземних безпілотних систем (наземних роботизованих комплексів – НРК).

Згідно з інформацією на сайті Ради, документ зареєстровано у четвер, 12 листопада.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, Рада наприкінці травня схвалила закон щодо звільнення від ПДВ операцій з постачання готових НРК за держконтрактами. Проте ця пільга не поширюється на придбання та імпорт складових частин, комплектуючих виробів, запчастин і матеріалів, необхідних для їх виготовлення, ремонту та обслуговування.

Через такий податковий дисбаланс вітчизняні виробники змушені сплачувати 20% ПДВ при закупівлі комплектуючих без права на податковий кредит, що автоматично збільшує собівартість продукції та витрати на виконання держоборонзамовлень. Аналогічна проблема виникає під час ремонту та відновлення техніки, коли військові частини, ремонтні підрозділи та підприємства купують запчастини (зокрема акумулятори) з ПДВ, що підвищує витрати бюджетних коштів і може впливати на оперативність відновлення боєздатності.

Законопроєкт пропонує поширити пільговий режим оподаткування ПДВ на операції з придбання, постачання та ввезення комплектуючих, матеріалів і запчастин для НРК. На думку авторів ініціативи, це дозволить зменшити податкове навантаження на виробників, знизити собівартість техніки, ефективніше використовувати державні кошти та забезпечити безперебійне постачання й ремонт роботів для потреб Сил оборони України.