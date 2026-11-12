Ціна на бензин до кінця листопада може опуститися приблизно на 10%, а потім нижче – директор А-95

Ціни на бензин, які вже почали падати, протягом 2-3 тижнів, можуть знизитися набагато суттєвіше, досягши 80 грн/л та нижче, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Ціни на бензин почали падати. Точніше – обвалилися. Вчора гурт впав на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л.

Хвиля вже перекинулася на АЗС – сьогодні національні мережі мінус гривня, регіональні розпочали вчора-позавчора. Сьогодні середня ціна 88 грн/л, і якщо поточні закупівельні ціни втримаються, протягом 2-3 тижнів побачимо 80, а потім і нижче", – написав Куюн у Facebook у четвер.

При цьому Куюн зазначив, що є всі передумови для зниження цін на дизель нижче 100 грн/л до кінця листопада.

За його словами, багато буде залежати не тільки від зовнішнього ринку. Куюн звернув увагу, що в жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами – найбільш дорогим транспортом – збільшився до понад 105 тис. т. Він акцентував, що це найбільший показник з осені 2023 року, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення.

При цьому за його словами, на листопад прогноз скласти складно.

"З одного боку, нокаутовані металурги та аграрії, з іншого – генераторний попит та формування запасів. Ну, і дивимося на Близький Схід і табло у Лондоні. Все йшло непогано, але сьогодні знов невеличкий підйом по дизелю", – описав ситуацію директор А-95.

Як свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить Енергореформа, ціна на бензин обох видів знизилася порівняно з кінцем жовтня одразу на 2-3 грн/л. Дизель переважно залишається на тому ж показнику, що й 26 жовтня або на 1 грн/л менше.

Водночас газ злетів на 6-8 грн/л.

Як прогнозувала на початку листопада консалтингова група "А-95" роздрібна вартість автогазу на українських АЗС у листопаді продовжуватиме зростати через світовий дефіцит скрапленого газу й логістичні збої. Згідно з прогнозами, з огляду на поточні ціни пропозиції імпортного ресурсу, у другій половині місяця в окремих мережах АЗС автогаз може здорожчати до 66 грн/л.

Ціни на пальне (середні) станом на 18:00 12 листопада порівняно з 26 жовтня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)