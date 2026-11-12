Механізм інтервенційних закупівель врожаю наразі є нереальним для України – міністр

Блокада Росією морського експорту сільськогосподарської продукції створили настільки великий її надлишок на ринку, який унеможливлює застосування механізму інтервенційних закупівель, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький журналістам в Києві у четвер.

"В даному випадку це не працюючий інструмент. І не працюючий з кількох причин: дуже великий об'єм порівняно із внутрішнім споживанням без жодного на сьогодні горизонту його реалізації, … і просто цих коштів (на закупівлю) немає", – пояснив міністр.

За його словами, на 1 липня 2026 року в Україні було до 10 млн тонн перехідних залишків зернових, а без відновлення морського експорту на 1 липня 2027 року їх може бути 30 млн тонн, що у півтора рази більше за внутрішній ринок, плюс до 5 млн тонн олійних.

Висоцький зазначив, що за ціни 9 тис. грн за тонну зернових на початку сезону на викуп 20 млн тонн потрібно 180 млрд грн, яких нема.

Він також нагадав, що традиційно інструмент інтервенційних закупівель націлений на короткострокове цінове регулювання, але передбачає реалізацію викупленої продукції максимум у наступному маркетинговому році, але наразі чітка перспектива відновлення морського експорту наступного року також відсутня.

"Очевидно, що за такої дії (викупу 20 млн тонн зернових) знову усі площі будуть весною посіяні, відповідно ми знову матимемо непоганий врожай і, в разі відсутності роботи портів наступного року, чергову потребу викупу знову ж 20 млн тонн", – зауважив міністр.