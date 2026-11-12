Агрохолдинг "Кернел" зупинив роботу всіх своїх 8-ми олійноекстракційних заводів через російські атаки

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг "Кернел" ухвалив рішення про повну технологічну зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості, повідомила пресслужба компанії у четвер.

"Протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи Кернел. Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари", – розповіли у агрохолдингу.

У компанії пояснили, що олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою, тому влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя персоналу. Наразі на всіх підприємствах холдингу виконано регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а працівники перебувають у безпечних умовах.

Крім того, "Кернел" призупинив усі закупівлі насіння.

Водночас у пресслужбі наголосили, що попри зупинку переробки компанія зберігає операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує раніше взяті зобов'язання перед українськими аграріями та партнерами.

Агрохолдингу "Кернел" належить вісім олійноекстракційних заводів загальною річною потужністю переробки 3,5 млн тонн насіння соняшника. Виробничі майданчики компанії розташовані в Полтавській (м. Полтава), Хмельницькій (м. Старокостянтинів), Миколаївській (с. Бандурка), Одеській (м. Чорноморськ), Кіровоградській (м. Кропивницький) та Харківській областях (м. Вовчанськ та с-ще Приколотне, які не працюють із 2022 року через війну).

Агрохолдинг "Кернел" до повномасштабного вторгнення РФ на територію України займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 9% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" у 2026 ФР збільшив консолідований чистий прибуток на 35% – до $322 млн, а його консолідована виручка зросла на 7% – до $4,404 млрд.