Уряд закрив дисциплінарне провадження щодо голови Адміністрації судноплавства Гурського

Кабінет міністрів України закрив дисциплінарне провадження стосовно голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрації судноплавства) Сергія Гурського та визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про його відсторонення від виконання посадових обов'язків.

Відповідні розпорядження №1189-р та №1190-р уряд ухвалив 11 листопада.

Згідно з розпорядженням №1189-р, уряд закрив дисциплінарне провадження стосовно Гурського.

Іншим розпорядженням №1190-р Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 9 вересня 2026 року №907 про відсторонення Гурського від виконання обов'язків голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Як повідомлялося, у вересні Кабмін ухвалив рішення порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Адміністрації судноплавства Гурського.

Тоді зазначалося, що на час проведення дисциплінарного провадження Гурського відсторонено від виконання посадових обов'язків, а виконання обов'язків голови Адміністрації судноплавства покладено на Сергія Максимова.

Підставою для реагування стала інформація щодо можливих порушень у роботі голови Адміністрації судноплавства Гурського, зокрема у сферах організації судноплавства та дипломування моряків. Оприлюднені факти й твердження потребують належної перевірки та правової оцінки, уточнювали у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Кабмін призначив Гурського головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України 6 травня цього року розпорядженням №486, у серпні розпорядженням №849 уряд продовжив йому на три місяці строк випробування.