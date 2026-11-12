АСБ розробила альтернативну Стратегію страхового ринку до 2030 р.

Асоціація "Страховий бізнес" (АСБ) підготувала Комплексну стратегію розвитку страхового ринку України до 2030 року з Дорожньою картою заходів, яка є альтернативою проєкту Національного банку України (НБУ).

Як повідомляється у пресрелізі АСБ, документ визначає шість стратегічних пріоритетів розвитку страхового ринку до 2030 року та 10 напрямів реформ, за якими першочергові заходи заплановано на 2027-2028 роки. Стратегія складається з 28 розділів і 15 аналітичних додатків, а кожна ціль виводиться від проблеми та її причин через економічні передумови й платоспроможний попит до вимірюваного результату і також має строки реалізації та проміжні показники контролю.

Стратегія спирається на підходи Європейської Комісії та ОЕСР, регуляторну звітність страховиків, огляди НБУ, статистику Держстату й МТСБУ, матеріали EIOPA, Insurance Europe, МВФ, Світового банку й ЄБРР. Прогноз премій поєднано з показниками охоплення, а грошові показники подано і в поточних, і в постійних цінах, щоб відрізнити реальне зростання від впливу інфляції та подорожчання полісів.

Згідно з інформацією, на 2030 рік стратегією передбачено три сценарії: інерційний – 110,5 млрд грн премій, або 0,73% ВВП, базовий – 146,5 млрд грн, або 0,97% ВВП – він є основним для плану дій ринку та прискорений сценарій на випадок швидкого проведення структурних реформ – 182,5 млрд грн, або 1,21% ВВП.

За думкою спеціалістів АСБ, розвиток ринку потрібно вимірювати людьми й об'єктами, що мають страховий захист, а не лише гривнями. Так, для базового сценарію Стратегією встановлено орієнтири на 2030 рік: наявність чинних полісів ОСЦПВ у не менше 90% активного автопарку (на 30 червня 2026 року цей показник оцінюється близько 80%), 2,1 млн застрахованих осіб з ДМС (1,1 млн осіб), близько 550 тис. активних договорів КАСКО (428 тис.), та близько 180 тис. застрахованих працівників за програмою корпоративного накопичувального страхування життя, за умови податкових змін з 2028 року (нині, за оцінкою, близько 3,6 тис.).

За думкою авторів стратегії, серед першочергових реформ потрібно скасування спеціального 3% податку зі страхового доходу зі збереженням податку на прибуток, податкове вирівнювання для корпоративного накопичувального страхування життя, стимули для ДМС та страхування майна громадян, і цифровий контроль чинності полісів ОСЦПВ із перевіркою цінової доступності. Результати контролюватимуть щороку за циклом "факт-відхилення-причина-коригування", а якщо ключова передумова цілі не виконана, сценарій і Дорожню карту обґрунтовано коригують.

В інформації підкреслюється, що АСБ підтримує ініціативу НБУ та низку запропонованих ним напрямів, але вважає, що недоліки проєкту регулятора системні й точковими правками їх не усунути.

"Ми свідомо відмовилися від логіки, коли спочатку встановлюється бажана "амбітна" цифра на 2030 рік, а потім під неї підганяють динаміку ринку та низку заходів. Кожна стратегічна ціль повинна випливати з реального стану економіки та страхового ринку, бути розрахованою і мати зрозумілий механізм досягнення", зазначив генеральний директор АСБ В'ячеслав Черняховський.

АСБ направила Стратегію та Аналітичні додатки Раді з фінансової стабільності та її членам, Кабінету міністрів, Офісу президента, комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, а також професійним і громадським об'єднанням. Документ відкритий для доповнень з боку НБУ, народних депутатів, міністерств і учасників ринку. Асоціація пропонує під час обговорення погодити пріоритетні законодавчі й податкові зміни, відповідальних виконавців, ресурси та строки запуску.