Ексчлен Рахункової палати Пушко-Цибуляк призначена незалежним членом НР "Центренерго" та "Одеського припортового заводу"

Ексчлен Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк, звільнена з посади Верховною Радою 9 листопада, повідомила про те, що приступила до виконання повноважень члена наглядових рад – незалежного директора ПАТ "Центренерго" та АТ "Одеський припортовий завод".

"Окрема подяка Конкурсній комісії та засновникам ПАТ "Центренерго" та АТ "Одеський припортовий завод" за довіру та призначення мене членом наглядових рад", – написала Пушко-Цибуляк у Facebook увечері середи.

Вона зазначила, що Верховна Рада підтримала її заяву про відставку з посади члена Рахункової палати.

Як повідомлялося, 9 листопада Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення з посади члена Рахункової палати Єлизавету Пушко-Цибуляк.

Приватизаційний аукціон з продажу "Одеського припортового заводу", призначений Фондом державного майна на 19 жовтня зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн, не відбувся через відсутність покупців.

Фонд державного майна, який є акціонером ПАТ "Центренерго" з 78,3% голосів, запропонував зборам акціонерів, що відбулись 24 квітня 2026 року, призначити членами наглядової ради компанії-представниками держави заступника голови ФДМУ Наталію Панову та ексміністра довкілля Руслана Стрілця, а також незалежними членами ексзаступника глави Міненерго Фаріда Сафарова, члена Рахункової палати України Єлизавету Пушко-Цибуляк та Бенуа Плеска, який з 2025 року очолює наглядову раду ПрАТ "Українське дунайське пароплавство".