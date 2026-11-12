У Харкові з нового року зростуть тарифи на воду та водовідведення

Виконавчий комітет Харківської міської ради на засіданні у середу ухвалив нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення комунальному підприємству "Харківські теплові мережі".

"Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2027 року... Як повідомили в Департаменті економіки та комунального майна, перегляд тарифів є вимушеним кроком з огляду на виробничу собівартість, зокрема витрати на електроенергію, реагенти, матеріальні ресурси тощо", – повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Тарифи на водопостачання та водовідведення для населення та інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зростуть з 48,63 до 57,50 грн за 1 куб. м і з 20,61 до 27,99 грн за 1 куб. м. (з ПДВ)

Для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на наступний рік встановлено тарифи 26,22 грн за 1 куб. м з ПДВ на водопостачання та 10,12 грн за 1 куб. м з ПДВ на водовідведення.

У пресслужбі міськради зазначають, що після підвищення тарифи на водопостачання та водоведення у Харкові будуть нижче, ніж у більшості міст України.

"Тарифи в Харкові порівняли з проєктами тарифів на 2027 рік в інших містах України. Сумарна плата за водопостачання та водовідведення складатиме: у Києві – майже 111 грн за кубометр, у Дніпрі – майже 110 грн, в Одесі – близько 102 грн, у Львові – понад 97 грн. З 17 порівнюваних міст лише у трьох плата менша, ніж у Харкові", – йдеться у повідомленні.