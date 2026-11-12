Фінляндія виділяє понад EUR37 млн на відновлення України

Фінляндія спрямує на відновлення України EUR37,3 млн у межах програми "Стратегічні інвестиції та підтримка України" (SISU), повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії.

"Програма SISU підтримує зростання, інтернаціоналізацію та доступність фінансування українських компаній у секторах оборони, безпеки та технологій подвійного призначення, а також зміцнює підготовку інвестицій та управління ризиками", – йдеться в повідомленні МЗС на сайті в четвер.

Водночас програма підтримує цілі Фінляндії та Європейського Союзу щодо зміцнення економічної стійкості, інноваційного потенціалу та довгострокової реконструкції України, а також збільшення приватних інвестицій у розбудову майбутнього країни, зазначає МЗС.

Підтримку надаватимуть не безпосередньо, а у вигляді різних фінансових рішень. Субсидії можуть використовуватися, наприклад, у формі інвестиційних гарантій або прямих кредитів. Це також створить канал для виходу фінських компаній на український ринок.

"Таким чином ми посилимо участь фінських компаній у реконструкції та економічному розвитку України", – йдеться в повідомленні.