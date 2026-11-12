ПриватБанк і Група ЄІБ спрямують EUR3,4 млн грантів українським ММСП

ПриватБанк і Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали грантову угоду на EUR3,4 млн для підтримки українських мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) в умовах війни, повідомила пресслужба банку в четвер.

Клієнти ПриватБанку зможуть отримати безповоротну компенсацію до 10% суми фінансування або сплачених витрат, а підприємства, які працюють або реалізують проєкти у прифронтових регіонах, – до 25%. Максимальний розмір гранту для одного підприємства становитиме EUR200 тис.

Гранти надаватимуть на придбання основних засобів, а для підприємств у прифронтових регіонах – також за кредитами на поповнення оборотного капіталу.

"Малі та середні підприємства є основою української економіки й відіграватимуть ключову роль у відновленні країни. Об'єднуючи зусилля з українськими банками, ми допомагаємо бізнесу долати виклики війни, зберігати робочі місця та отримувати фінансування, необхідне для підтримки економічної діяльності", – зазначив віцепрезидент Групи ЄІБ Карл Негаммер.

На грантову підтримку, зокрема, зможуть претендувати підприємства, активи яких були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, бізнес у районах підвищеного воєнного ризику, а також компанії, засновані або керовані ветеранами, внутрішньо переміщеними особами, жінками чи підприємцями віком до 36 років.

Програма також охоплює стартапи та новостворені компанії, зареєстровані менше ніж три роки тому.

Фінансування надається в межах ініціативи ЄС EU4Business "Гарантійний механізм для України" та інструменту Ukraine Facility. Програму реалізує Європейський інвестиційний фонд, що входить до Групи ЄІБ. Вона поєднує портфельні гарантії та інвестиційні гранти для підтримки відновлення й розвитку українського бізнесу.

За даними держбанку, на 1 жовтня 2026 року обсяг кредитів та авансів клієнтам за вирахуванням резервів від початку року збільшився на 37,2% – до 214,61 млрд грн.