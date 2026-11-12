ПриватБанк і Ощадбанк з 16 листопада призупинять роботу відділень у Краматорську

Державні ПриватБанк і Ощадбанк з 16 листопада тимчасово призупинять роботу відділень у Краматорську Донецької області через безпекову ситуацію у місті, повідомила Краматорська міська рада у Facebook.

Останнє відділення ПриватБанку у місті розташоване на вул.Богдана Хмельницького, 13.

Термінали самообслуговування та банкомати ПриватБанку продовжать працювати у безпечніших районах міста за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та можливості інкасації. Клієнтам також залишаться доступними послуги через Приват24.

На відміну від ПриватБанку, Ощадбанк також тимчасово зупинить роботу всіх банкоматів у Краматорську.

Найближчі відділення Ощадбанку продовжать працювати у Слов'янську на вул.Поштовій, 44 та в Олександрівці на вул.Соборній, 11. Банкомати банку залишатимуться доступними у Слов'янську, селі Олександрівці та смт Черкаському, клієнти також зможуть користуватися дистанційними сервісами.

За даними Нацбанку, за січень-вересень 2026 року Ощадбанк скоротив мережу на 28 відділень – до 1 103, ПриватБанк – на 34, до 1 024. Водночас вони залишаються відповідно першим і другим банками України за кількістю відділень із суттєвим відривом від інших учасників ринку.