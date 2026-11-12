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Економіка

Будівля Центру обслуговування платників на Вінниччині пошкоджена внаслідок російської атаки

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Будівля Центру обслуговування платників податків в одному з населених пунктів Вінницької області зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки, повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

Згідно із повідомленням відомства у телеграм-каналі у четвер, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна. Постраждалих серед працівників податкової служби та відвідувачів немає.

Попри наслідки обстрілу, податкова служба продовжує виконувати свої функції та надавати послуги платникам, зокрема, дистанційно через Електронний кабінет та мобільний застосунок "Моя податкова".

Як повідомлялося, у ніч на 27 жовтня РФ завдала удару по будівлі податкової інспекції в місті Ізюм (Харківська обл.), 10 жовтня внаслідок атаки РФ були пошкоджені будівля Головного управління ДПС та приміщення одного із підрозділів податкової у Миколаївській області, 7 жовтня ворог пошкодив будівлю Кременчуцької ДПІ (Полтавська обл.), 6 жовтня від ударів РФ було пошкоджене Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#пошкодження #вінничина #податкова
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