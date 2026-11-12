Російська атака на Ніжинський жиркомбінат: підприємство зазнало значних пошкоджень

ТОВ "Ніжинський жиркомбінат" (НЖК) 10 листопада зазнало серії ударів російських безпілотних літальних апаратів, якими завдано значної шкоди майну та виробничій інфраструктурі підприємства, йдеться у повідомлені адміністрації підприємства на його сайті.

"У зв'язку з наслідками атаки виробничу діяльність підприємства зупинено. Наразі тривають заходи з локалізації та ліквідації наслідків атаки, документування завданої шкоди, оцінювання збитків та визначення можливостей відновлення пошкодженого майна й виробничої діяльності за наявності належних безпекових умов", – зазначається в інформації НЖК.

Згідно з нею, завдяки своєчасному реагуванню та вжитим заходам безпеки вдалося уникнути загибелі та травмування людей.

Ніжинський жиркомбінат наголосив, що є цивільним промисловим підприємством, основною діяльністю якого є переробка сільськогосподарської продукції та виробництво рослинної олії і шроту, та подякував всім, хто долучився до реагування на надзвичайну ситуацію та сприяв забезпеченню безпеки людей.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" раніше цього тижня із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України, російські окупанти готують удари по об'єктах харчової промисловості. За словами співрозмовника агентства, росіяни планують атакувати об'єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема, елеваторну та складську інфраструктуру, об'єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також молоко- та маслозаводи, м'ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.

НЖК працює з 1896 року та спеціалізується на повному циклі переробки олійної сировини: соняшнику, сої та ріпаку. У 2020-2024 роках на заводі проведено масштабну реконструкцію. Переробна потужність із насіння соняшнику становить до 1 200 тонн на добу з перспективою збільшення до 1 400 тонн на добу після завершення наступного етапу модернізації. Потужності з виробництва олії складають 16 тис. тонн на місяць, шроту – 13 тис. тонн на місяць.

Згідно з даними ресурсу YouControl, за дев'ять місяців цього року НЖК збільшив виручку на 14,0% – до 7 млрд 315,90 млн грн, а чистий прибуток – у 4,3 рази, до 490,7 млн грн.