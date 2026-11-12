"Газмережі" отримають 48 нових екскаваторів у межах програми SPARC

Регіональні філії ТОВ "Газорозподільних мереж України" ("Газмережі") отримають 48 нових екскаваторів-навантажувачів у межах Програми SPARC, повідомила компанія у четвер.

"Спецтехніку передадуть філіям на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині та Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.

Екскаватори-навантажувачі поєднують кілька функцій і можуть використовуватися під час ремонту та відновлення газорозподільної інфраструктури. Зокрема, техніка дає змогу забезпечити доступ до пошкоджених ділянок газопроводів, доставляти та завантажувати обладнання і матеріали, а після завершення – приводити територію до належного стану.

У "Газмережі" зазначили, що нова техніка посилить можливості ремонтних бригад під час підготовки до зими та ліквідації наслідків пошкоджень газорозподільної інфраструктури, зокрема, у регіонах, які регулярно зазнають російських обстрілів.

"Для наших ремонтних бригад така техніка має дуже практичне значення. Вона дає змогу швидше організувати відновлення пошкоджених ділянок і виконувати кілька завдань однією машиною. Особливо важливо посилювати технічне забезпечення філій у регіонах, де наслідки обстрілів доводиться ліквідовувати регулярно", – зазначила голова правління "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого є розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

Наразі до структури компанії входять 22 регіональних газорозподільних підприємства.

Програма SPARC (Energy Security, Resilience, and Connectivity – "Забезпечення енергопостачання, підвищення стійкості та сполучення") – це стратегічна п'ятирічна міжнародна ініціатива, яку фінансує уряд США (зокрема, через USAID) в Україні.