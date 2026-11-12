Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Київ посилює взаємодію з бізнесом для оперативного вирішення проблем підприємців під час війни – Кличко

2 хв читати
Додати як джерело
Київ посилює взаємодію з бізнесом для оперативного вирішення проблем підприємців під час війни – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Київська міська влада посилює співпрацю з представниками бізнесу, зокрема, щодо забезпечення роботи підприємств в умовах воєнного стану, облаштування укриттів, використання генераторів та відшкодування збитків від російських атак. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко за результатами зустрічі з власниками та представниками великого бізнесу, який працює у столиці та Україні.

"Київ посилює взаємодію з підприємцями, щоб оперативно вирішувати питання, з якими бізнес стикається під час війни", – написав Кличко у телеграм-каналі.

У жовтні в Києві створили робочу групу для допомоги підприємцям у вирішенні питань, що виникають у взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, бізнесу роз'яснили порядок пересування корпоративного транспорту під час комендантської години та оформлення перепусток, а також правила встановлення й використання генераторів на торговельних об'єктах і прилеглих територіях.

У КМДА також запрацювало "єдине вікно" для консультацій щодо встановлення мобільних укриттів на територіях підприємств і прилеглих комунальних ділянках.

Кличко також нагадав, що на попередньому засіданні Київська міська рада ухвалила рішення про скасування податку на нерухомість компаній, майно яких було знищене або суттєво пошкоджене внаслідок ворожих атак: "Нульову ставку податку на нерухоме майно для об'єктів, віднесених до першої категорії пошкоджень, Київ встановив на 6 місяців. Місто вдячне представникам бізнесу за роботу і готове всіляко підтримувати підприємців у всіх важливих питаннях".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#кличко #київ #війна #підприємці
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Критично важливо до кінця листопада досягти домовленостей з партнерами щодо фінпідтримки України на 2027 рік

Корецький: Критично важливо до кінця листопада досягти домовленостей з партнерами щодо фінпідтримки України на 2027 рік

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що для України критично важливо до кінця листопада 2026 року досягти чітких домовленостей з партнер…

Читати
Конференція донорів у Парижі зібрала EUR303 млн на відновлення НБК на ЧАЕС після удару дрона РФ – ЄБРР

Конференція донорів у Парижі зібрала EUR303 млн на відновлення НБК на ЧАЕС після удару дрона РФ – ЄБРР

Міжнародна спільнота підтримала фонд під управлінням Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для відновлення Нового безпечного конфайнме…

Читати
Більшість КМП Нацбанку вбачає ризики зміщення траєкторії облікової ставки вгору порівняно з поточним прогнозом

Більшість КМП Нацбанку вбачає ризики зміщення траєкторії облікової ставки вгору порівняно з поточним прогнозом

Жоден із членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України не бачить можливостей для зниження облікової ставки в найближчі міся…

Читати