Київ посилює взаємодію з бізнесом для оперативного вирішення проблем підприємців під час війни – Кличко

Київська міська влада посилює співпрацю з представниками бізнесу, зокрема, щодо забезпечення роботи підприємств в умовах воєнного стану, облаштування укриттів, використання генераторів та відшкодування збитків від російських атак. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко за результатами зустрічі з власниками та представниками великого бізнесу, який працює у столиці та Україні.

"Київ посилює взаємодію з підприємцями, щоб оперативно вирішувати питання, з якими бізнес стикається під час війни", – написав Кличко у телеграм-каналі.

У жовтні в Києві створили робочу групу для допомоги підприємцям у вирішенні питань, що виникають у взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, бізнесу роз'яснили порядок пересування корпоративного транспорту під час комендантської години та оформлення перепусток, а також правила встановлення й використання генераторів на торговельних об'єктах і прилеглих територіях.

У КМДА також запрацювало "єдине вікно" для консультацій щодо встановлення мобільних укриттів на територіях підприємств і прилеглих комунальних ділянках.

Кличко також нагадав, що на попередньому засіданні Київська міська рада ухвалила рішення про скасування податку на нерухомість компаній, майно яких було знищене або суттєво пошкоджене внаслідок ворожих атак: "Нульову ставку податку на нерухоме майно для об'єктів, віднесених до першої категорії пошкоджень, Київ встановив на 6 місяців. Місто вдячне представникам бізнесу за роботу і готове всіляко підтримувати підприємців у всіх важливих питаннях".