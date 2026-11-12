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Економіка

Підрядники будівництва енергооб’єктів у столиці переходять на цілодобовий режим роботи - Агентство відновлення

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У Києві прискорюють будівництво двох котелень, підрядники переходять на цілодобовий режим роботи, повідомив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров після перевірки ходу робіт.

Як повідомляється в телеграм Агентства відновлення, наразі фахівці виконують монтаж опалювальних котлів та під’єднують обладнання до трубопроводів та інженерних систем. Наступним етапом стануть пусконалагоджувальні роботи, під час яких перевірять роботу обладнання та підготують його до експлуатації.

#підрядники #будівництво #тепло
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