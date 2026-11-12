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Економіка

Корецький обговорив проєкти співпраці із бізнес-делегацією з майже 50 чеських компаній

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Корецький обговорив проєкти співпраці із бізнес-делегацією з майже 50 чеських компаній
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив поглиблення двосторонньої співпраці з першим віцепрем'єр-міністром Чехії Карелом Гавлічеком, який прибув в Україну на чолі бізнес-делегації з майже 50 чеських компаній.

"Передусім – енергетика. Ішлося про наявну співпрацю і нові амбіційні проєкти. Обговорили проєкти з відбудови енергетичного та медичного секторів у рамках Ukraine Facility. Також зосередилися на інфраструктурних проєктах, зокрема на додаткових тимчасових мостових конструкціях для швидкого відновлення сполучення після російських атак. Подякував за рішення Чехії передати п'ять локомотивів Укрзалізниці. Росія систематично атакує нашу залізничну інфраструктуру, тож кожен додатковий локомотив має для країни велике значення", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, сторони також обговорили співпрацю в оборонному секторі, яка є взаємовигідною для обох країн і зміцнює безпеку всього регіону.

"Подякував Чехії за приєднання до Коаліції укриттів. Зокрема, у школі на Дніпропетровщині за підтримки уряду Чехії збудували підземне укриття. Закликав чеські компанії наслідувати цей приклад", – додав Корецький.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#чехія #зустріч #премєр
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