Збитки, завдані довкіллю України, оцінюються у $190 млрд – Сибіга на COP31

З 2022 року збитки, завдані довкіллю України, оцінюються у $190 млрд, а до 139 тисяч квадратних кілометрів української території можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомляє пресслужба МЗС, у межах візиту до Туреччини Сибіга взяв участь у заходах 31-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP31), де представив екологічні наслідки російської агресії та закликав до посилення підтримки України.

Глава МЗС привернув увагу міжнародних партнерів до масштабних екологічних наслідків російської агресії. Зокрема, з 2022 року збитки, завдані довкіллю України, оцінюються у 190 млрд доларів США. До 139 тисяч квадратних кілометрів української території можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Серед інших наслідків – руйнування російськими військами Каховської ГЕС та окупація Запорізької АЕС.

Окремо міністр звернув увагу на вплив російських ударів по чорноморських портах на глобальну продовольчу безпеку. За його словами, цього сезону світові ринки можуть недоотримати 30-32 млн тонн української аграрної продукції вартістю близько 10 млрд доларів США. Це становить половину експортного потенціалу України, додав міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна має практичний досвід забезпечення стійкості енергетичної системи під час ракетних атак, роботи портів в умовах обстрілів та повернення розмінованих земель до сільськогосподарського використання.

Він закликав міжнародних партнерів до конкретних кроків: посилення протиповітряної оборони для захисту української енергетичної інфраструктури та економічного тиску на Росію, зокрема на джерела фінансування її воєнної машини.

"Росія має заплатити за всю завдану шкоду, зокрема й довкіллю. А справедливий і тривалий мир для України – це умова кліматичної безпеки всієї Європи", – заявив глава МЗС.

Однією з ключових подій стало відкриття Національного павільйону України під гаслом "Україна – це рішення". У ньому представлено кліматичну політику України, європейські реформи та підходи до зеленого відновлення в умовах повномасштабної війни.

"Для нас енергетичний перехід – це не питання політики, а питання виживання", – наголосив міністр, підкресливши, що екологія для України – це питання безпеки.

На полях COP31 Сибіга провів понад півтора десятка переговорів із міжнародними партнерами. Серед ключових тем – наближення справедливого миру, зміцнення міжнародної підтримки України та посилення тиску на Росію. Міністр наголосив, що дипломатична робота на полях конференції триває. Глава МЗС подякував Туреччині за організацію COP31, а Австралії – за партнерство в керівництві переговорним процесом.