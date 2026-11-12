Мінекономіки підготувало проєкт про автоматичне продовження критичності підприємств до 1 лютого 2027р

Міністерство економіки та довкілля України підготувало проєкт акта про перехідний період, який передбачає автоматичне продовження до 1 лютого 2027 року статусу критичності для підприємств, термін дії якого спливає у листопаді–грудні 2026 року.

Як зазначається у роз'ясненні відомства, що опубліковане в четвер, рішення покликане забезпечити безперервність роботи бізнесу в умовах поетапного переходу на оновлені 27 жовтня правила бронювання. На сьогодні 90% державних органів, включно з усіма міністерствами та обласними військовими адміністраціями, вже переглянули галузеві критерії, а Координаційний центр погодив їх на двох засіданнях у встановлений 10-денний строк, тоді як решта відомств отримали пропозиції для доопрацювання.

Окрім того, до 10 листопада підприємства паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів мали привести обсяги бронювання у відповідність до квоти 95% із обов'язковим збереженням броні за фахівцями, залученими до виробничих процесів та аварійно-відновлювальних робіт, при цьому недотримання квоти понад 10 робочих днів є підставою для скасування критичності.

Для планового підтвердження або отримання статусу підприємства подають документи до Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та обласних військових адміністрацій (ОВА) за два-три місяці до завершення його дії, але тепер окрім базових показників необхідно виконати дві додаткові умови. Зокрема, роботодавець має надати обґрунтування, що зупинка діяльності підприємства завдасть шкоди обороноздатності, життєзабезпеченню населення, роботі об'єктів критичної інфраструктури чи макрофінансовій стійкості держави.

Саме підприємство повинно провадити діяльність в одній із 13 визначених критичних сфер, до яких належать ОПК, ПЕК, аварійно-рятувальні служби, добувна та переробна промисловість, будівництво, агровиробництво і продовольча безпека, транспорт і логістика, ІТ, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я та роздрібна торгівля. У разі потреби цей перелік може бути розширений за поданням профільного органу та за погодженням із Координаційним центром.

Як повідомлялося, 23 жовтня Кабінет міністрів постановою №1328 оновив систему бронювання, відокремивши статус критичності від економічних показників, знизивши квоту для ПЕК та ОПК до 95% і створивши Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних, перше засідання якого відбулося 7 листопада.

Водночас представники бізнесу раніше наголошували на необхідності адаптаційних рішень. Зокрема, Федерація роботодавців України виступала за продовження терміну дії чинних рішень, що спливають наприкінці року. Представники ресторанної галузі та Національної ресторанної асоціації України (НРАУ) заявляли про гострий кадровий дефіцит і наголошували, що малий бізнес та підприємства громадського харчування фактично позбавлені доступу до загальних механізмів бронювання, хоча втрата навіть одного працівника через жорсткі графіки роботи загрожує закриттям закладів.