ЄБРР може надати Тернополю до EUR9 млн на теплопостачання і транспорт

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає надання Тернополю кредиту до EUR9 млн для фінансування потреб міських підприємств теплопостачання та громадського транспорту в умовах війни, йдеться на сайті фінустанови.

Проєкт є частиною програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF) і передбачає надання EUR6 млн основним траншем, тоді як ще до EUR3 млн можуть бути надані додатково.

Кошти мають піти на покриття поточних витрат, ремонт і технічне обслуговування, необхідні для стабільної роботи системи централізованого теплопостачання та міського транспорту.

Частину кредитного ризику покриватиме гарантія Європейського Союзу за програмою муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) у межах Інвестиційної програми для України (UIF).

ЄБРР зазначає, що проєкт має допомогти місту зберегти безперебійну роботу критично важливих комунальних послуг для жителів, внутрішньо переміщених осіб, бюджетних установ і бізнесу.

За даними банку, населення Тернополя становить близько 226 тис. осіб, з них близько 28 тис. – внутрішньо переміщені особи.

Місто вже співпрацює з банком за проєктами модернізації централізованого теплопостачання та розвитку тролейбусного транспорту.