Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про обов'язкові е-ТТН у внутрішніх вантажних перевезеннях

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ініціатива спрямована на докорінне реформування системи контролю та документообігу, яка наразі залишається ресурсозатратною та вразливою до зловживань. Законопроєкт передбачає введення обов'язкового пріоритету електронної форми ТТН, водночас паперовий формат допускатиметься лише у разі технічної неможливості з обов'язковим створенням ідентичного електронного документа протягом поточної доби.

Очікується, що цифровізація перевезень створить прозорий механізм державного контролю, убезпечить дорожню інфраструктуру від перевантажень транспорту та стане інструментом для боротьби з тіньовою економікою, податковими зловживаннями й "скрутками". Перехід також дозволить оптимізувати бізнес-процеси компаній, скоротити витрати на логістику та пришвидшити взаєморозрахунки.

Фінансування впровадження системи здійснюватиметься в межах чинних витрат держбюджету та за рахунок міжнародної технічної і грантової допомоги (зокрема від програм ЄС та міжнародних донорів), без додаткового навантаження на державний чи місцеві бюджети.

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні вже було започатковано експериментальний проєкт із впровадження е-ТТН на підставі постанов уряду та наказу Міністерства розвитку громад та територій. 4 червня 2026 року Кабмін постановою №720 "Деякі питання впровадження товарно-транспортної накладної в електронні й формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень" схвалив рішення щодо забезпечення використання е-ТТН після завершення експериментального проєкту.

Технічним адміністратором системи е-ТТН визначено державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".

Водночас народна депутатка Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") висловила застереження щодо реалістичності виконання нових вимог в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та проблем зі зв'язком, наголосивши, що електронні документи мають спрощувати роботу, а не створювати додаткові підстави для штрафів.

"Перш ніж парламент ухвалюватиме обов'язковий перехід на е-ТТН, необхідно з'ясувати, чи готові до цього система та бізнес, особливо в умовах відключень електроенергії і проблем зі зв'язком", – зазначила вона, коментуючи урядовий законопроєкт.

Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомляв, що уряд розраховує на початок роботи нових правил з 1 червня 2027 року.

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЄБА) також закликала Мінінфраструктури доопрацювати оновлені форми ТТН для алкоголю та спирту через виявлені технічні неточності та передбачити перехідний період тривалістю не менше пів року для адаптації складних корпоративних ERP-систем.