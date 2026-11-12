Частка загартованих склопакетів у загальному обсязі продажів віконної компанії Ekipazh у 2026р зросла до 16%

Частка загартованих (безпечних) склопакетів у загальному обсязі продажів віконної компанії Ekipazh за підсумками січня-жовтня 2026 року зросла до 16% з 5% у 2023 році, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" СЕО та співвласник компанії Сергій Теплицький.

"Гартоване скло більш безпечне. Воно стійкіше до ударів, а якщо руйнується, то розбивається на крихту, якою неможливо поранитись. У виробництві вікна зі загартованими склопакетами на 7-10% дорожчі за типові ПВХ-вікна; для розсувних/алюмінієвих конструкцій різниця ще менша", – сказав він.

За словами Теплицького, компанія інвестувала в піч гартування близько $1 млн, потужність однієї лінії (зараз їх вже дві) становить близько 20 тис. кв. м загартованого скла на місяць. Технологія передбачає нагрів до 650-700°C з миттєвим охолодженням повітрям, що підвищує міцність у 4-5 разів.

За перші сім місяців 2026 року загальне виробництво вікон в штуках зросло на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025-го, при цьому вікон з гартованими склопакетами – на 16%, тоді як у квадратних метрах – на 28% і 36% відповідно.

"Загартоване скло замовляють переважно у більш великих конструкціях – панорамні вікна, фасадне скління, великі отвори, де безпека та міцність мають найбільше значення", – пояснив Теплицький.

Він нагадав, що в Україні з 2009 року діє ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009, який вимагає встановлення загартованого або багатошарового скла в "місцях підвищеної небезпеки" – громадських будівлях, місцях масового перебування людей, балконах, вхідних групах, конструкціях з ризиком падіння людини. На практиці таке скло, окрім комерційної нерухомості, вже є стандартом і для житла бізнес- та преміум-класу (переважно в алюмінієвих системах), але в сегментах економ/комфорт ("мокрий фасад", ПВХ) девелопери досі здебільшого обирають звичайний склопакет без гартування.

"Частка ПВХ-вікон із загартованим склом стрімко зростає, в тому числі завдяки нашим кампаніям ("загартоване вікно за ціною звичайного", 2024-2025), але залишається на рівні орієнтовно 10% продажів", – сказав Теплицький.

В європейських країнах вимоги до безпеки скла більш жорсткі. CE-маркування (відповідність безпековим вимогам) за регламентом 305/2011 обов'язкове з 2013 року – без нього продаж і монтаж архітектурного скла в ЄС неможливі. Зокрема, обов'язкове: гартоване скло – на двері, перегородки, душові кабіни, низькі огорожі, ламіноване (VSG) – для висотних огорож (>1 м), скляних підлог і накриттів над людьми; ESG-H (гартоване та випробуване) – для фасадів і великих панелей. Тому попит в Європі на даному етапі вищій за вітчизняний. Ekipazh експортує близько 10% від загального обсягу проданих у першому півріччі 2026 року склопакетів. При цьому 23% експортних склопакетів – безпечні (із гартуванням або триплексацією). За відкритою статистикою, частка загартованого скла в експорті вікон в Італію та Іспанію складає 35-45% , в Польщу близько 30%, Чехію – близько 25-30%, в країни Балтії – 15-20%.

"Різниця пояснюється структурою об'єктів: в Італії й Іспанії складна архітектура, HoReCa, реставрація, фасади, тому вища частка загартованого/HST; в країнах Балтії наразі запит переважно на стандартні житлові вікна", – зазначив Теплицький.

За його прогнозами, в Україні масовий попит також зростатиме, особливо враховуючи безпекові фактори.

ПП "Екіпаж" засновано у 2000 році, статутний капітал – 101 млн 251 тис 145 грн. входить в топ-3 найбільших виробників металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей в Україні.

Наразі компанії належать три заводи у Златополі Харківськлї області (площею 21 тис. кв. м), Хмельницькому (42 тис. кв. м) і Броварах (9 тис. кв. м), а також окреме підприємство з виготовлення склопакетів. Загальна площа виробничих потужностей складає 72 тис. кв. м. Основною продукцією є металопластикові вікна та двері, суцільноскляні (загартоване скло, триплекс для зонування інтер'єру та великих фасадних склінь) та алюмінієві конструкції. На 21 виробничій лінії компанія здатна виготовляти до 4 тис. конструкцій в день. За підсумками 2025 року виготовлено 365 тис конструкцій, що на 4,3% більше ніж у 2024-му.

Компанія розпочала експортну діяльність у 2023 році, а вже у 2025 році обсяг експортної виручки склав близько EUR2 млн у більш ніж 20 країн, фокус експортного розвитку – країни ЄС.

За даними YouControl, за підсумками трьох кварталів 2026 року чистий дохід від реалізації продукції – 1 млрд 382 млн 560 тис. грн, що на 3% менше ніж за аналогічний період минулого року, чистий прибуток – 15 млн 677 тис грн (на 16,9% менше).

Кінцеві бенефіціари Сергій та Михайло Теплицькі.