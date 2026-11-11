Roshen офіційно розпочав продаж на Amazon і Walmart у США

Кондитерська корпорація Roshen почала продавати свою продукцію на двох найбільших онлайн-платформах Америки, Amazon і Walmart, повідомила компанія у лінкедин у середу.

"Розширюємо нашу присутність в електронній комерції на ринку США! Продукти Roshen тепер офіційно доступні на двох найбільших онлайн-платформах Америки – Amazon і Walmart.

Для споживачів це зручний спосіб замовити улюблені ласощі або вперше відкрити для себе наш бренд. Для нас це створює нові можливості для прямої взаємодії зі споживачами, отримання цінних інсайтів через рейтинги та відгуки, а також зміцнення довіри до бренду", – повідомляється на офіційній сторінці у лінкедин.

Як повідомлялось, у серпні Roshen розпочав реалізацію своєї продукцію через маркетплейс Amazon у Саудівській Аравії.

Українська корпорація Roshen, за даними аналітичної компанії Global Growth Insights, за результатами 2025 року увійшла до переліку 20 найбільших кондитерських компаній світу, посівши 13-те місце. Згідно з оприлюдненими даними, річний дохід Roshen сягнув $1,5 млрд із показником середньорічного темпу зростання (CAGR) на рівні 4%.

Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва – близько 300 тис. тонн продукції на рік. Сьогодні продукція Roshen доступна у 57 країнах, зокрема, США, Канаді, Європі, Грузії, Китаї, Японії, Кореї, Казахстані, Вірменії та інших країнах.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 60 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.