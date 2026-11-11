JYSK розширює мережу на 5 нових локацій

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK відкриє ще п'ять нових магазинів, повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"Радий поділитися важливим кроком для команди JYSK Україна. Ми офіційно підписали договори оренди для відкриття п'яти нових магазинів у зимово-весняний період.

Як яскравий представник данського бізнесу, JYSK не зупиняє свій розвиток. Компанія продовжує інвестувати в українську економіку, створювати робочі місця та розвивати retail-сектор країни", – написав Іваниця у лінкедин.

Зокрема у Києві з'являться нові магазини у ТЦ "Ocean Plaza" та ТЦ "Даринок", також магазини додадуться у Тернополі та Мукачево, перший магазин відкриється у Самборі.

Наразі в Україні діють 118 магазинів JYSK в 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua В штаті мережі ритейлера – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.