Верховна Рада ратифікувала угоди з ЄІБ щодо залучення EUR100 млн для створення соціального житла

Верховна Рада України ратифікувала угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо залучення інвестиційного гранту та кредиту на реалізацію соціального житла в Україні, повідомила пресслужба міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб (Мінрегіон).

"Співпраця з Європейським інвестиційним банком та Європейською Комісією дає нам і фінансовий ресурс, і можливість запровадити європейські принципи: прозорість управління, енергоефективність, інклюзивність і соціальну інтеграцію. Відпрацюємо цю модель на пілотних проєктах, щоб надалі масштабувати її в інших громадах України за підтримки міжнародних партнерів", – цитується у пресрелізі міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

Зазначається, що EUR50 млн із загальної суми становлять кредитні кошти від ЄІБ, ще EUR50 млн – грантова допомога, яку громади отримають безповоротно на будівництво житла. Кошти залучаються згідно з угодами, які були підписані сторонами 25 червня 2026 року у Гданську під час Конференції з питань відновлення України (URC2026).

Згідно із повідомленням, на пілотному етапі планують звести близько 13-15 багатоквартирних будинків у двох-трьох відібраних територіальних громадах. Очікується, що соціальним житлом зможуть забезпечити понад 1500 сімей.

Мінрегіон також розробить систему муніципального соціального орендного житла, яку згодом зможуть використовувати й розвивати інші громади.