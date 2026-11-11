ПриватБанк виставив на продаж активи у Буковелі за 3,56 млрд грн

Державний ПриватБанк виставив у системі "Prozorro.Продажі" два лоти з активами у Буковелі сукупною стартовою ціною 3,56 млрд грн (без ПДВ), аукціони призначено на 26 листопада, повідомила пресслужба банку у середу.

Перший лот стартовою ціною 1,60 млрд грн (без ПДВ) включає 34 земельні ділянки загальною площею 100,86 га, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосну станцію, дві трансформаторні підстанції та 10 окремих комерційних приміщень. Загальна площа нерухомості становить 5,65 тис. кв. м. Об'єкти розташовані у селі Поляниця Івано-Франківської області.

Другий лот виставлено за стартовою ціною 1,96 млрд грн (без ПДВ). До нього входять дві будівлі готельного комплексу площею 30,58 тис. кв. м та 8,65 тис. кв. м за адресами: с.Поляниця, уч. Щивки, буд. 220 та уч. Вишні, буд. 221 відповідно, разом із двома земельними ділянками загальною площею 3,59 га.

Мінімальний крок підвищення ціни на обох аукціонах становить 1% стартової вартості лота, а гарантійний внесок – 5%.

Обидва лоти передані в оренду до 31 грудня 2026 року з умовою автоматичного продовження. Орендар може реалізувати переважне право на їх придбання лише шляхом участі в електронних торгах на рівних з іншими учасниками умовах.

До участі у торгах не допускатимуть покупців, які, зокрема, перебувають під санкціями, пов'язані з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, причетні до фінансування тероризму або відмивання коштів, мають непрозору структуру власності чи належать до осіб, пов'язаних із олігархами, колишніми керівниками або власниками банку.

Зазначається, що продаж активів відбувається у межах стратегії скорочення обсягу проблемного майна, отриманого в рахунок погашення проблемних кредитів ще до націоналізації.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року ПриватБанк виставив частину цих активів у Буковелі в оренду. ТОВ "Буковель" Оксани і Захара Палиць стало єдиним учасником і переможцем двох із трьох аукціонів: право оренди канатних доріг та земельних ділянок було продано за 9,87 млн грн на місяць, а готельних активів – за 8,46 млн грн на місяць. Аукціон щодо 10 нежитлових приміщень і чотирьох земельних ділянок тоді не відбувся через відсутність учасників.